POL-S: Einbrecher stehlen Schmuck - Zeugen gesucht
Stuttgart-West (ots)
Unbekannte sind am Donnerstag (26.09.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hasenbergsteige eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über die Terrassentür Zutritt und durchwühlten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck im Wert von rund 17.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
