POL-S: Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwerverletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Rollers hat sich am Donnerstagnachmittag (25.09.2025) bei einem Unfall am Kelterplatz schwere Verletzungen zugezogen. Eine 80 Jahre alte Fahrerin eines Smart fuhr gegen 15.00 Uhr in der Hohenloher Straße. An der Einmündung zum Kelterplatz missachtete sie ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des Rollerfahrers und stieß mit diesem zusammen, sodass der Rollerfahrer unter das Auto geriet. Passanten hoben den Smart an und befreiten so den Rollerfahrer, der sich schwere Verletzungen zuzog. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Roller der Marke Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei Verkehrspolizei zu melden.

