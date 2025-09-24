POL-S: Rückwärts gerollt und mit Auto zusammengestoßen - Zeugen gesucht
Stuttgart- Zuffenhausen (ots)
Ein 85 Jahre alter Kiafahrer ist am Mittwoch (24.09.2025) in der Schozacher Straße mit einem Opel einer 54-jährigen Frau zusammengestoßen. Der 85-Jährige befand sich gegen 7.45 Uhr mit seinem Kia auf Höhe der Bushaltestelle Schozacher Straße an einer roten Ampel. Aus bislang nicht geklärter Ursache rollte er rückwärts und stieß gegen den dahinterstehenden Opel der 54-Jährigen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.
