POL-S: Rückwärts gerollt und mit Auto zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Ein 85 Jahre alter Kiafahrer ist am Mittwoch (24.09.2025) in der Schozacher Straße mit einem Opel einer 54-jährigen Frau zusammengestoßen. Der 85-Jährige befand sich gegen 7.45 Uhr mit seinem Kia auf Höhe der Bushaltestelle Schozacher Straße an einer roten Ampel. Aus bislang nicht geklärter Ursache rollte er rückwärts und stieß gegen den dahinterstehenden Opel der 54-Jährigen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

