POL-S: Rückwärts gerollt und mit Auto zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Montag (22.09.2025) die Handtasche einer 38 Jahre alten Frau geraubt. Die 38-Jährige meldete sich gegen 19.50 Uhr beim Polizeiposten Klett-Passage und teilte den Polizisten mit, dass sie gerade einen Mann in der Klett-Passage wiedererkannt habe, der ihr gegen 17.40 Uhr in der Lautenschlagerstraße die Handtasche geraubt habe. Dabei entriss ihr der Täter vor Gebäude ...

