Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (22.09.2025) die Handtasche einer 38 Jahre alten Frau geraubt. Die 38-Jährige meldete sich gegen 19.50 Uhr beim Polizeiposten Klett-Passage und teilte den Polizisten mit, dass sie gerade einen Mann in der Klett-Passage wiedererkannt habe, der ihr gegen 17.40 Uhr in der Lautenschlagerstraße die Handtasche geraubt habe. Dabei entriss ihr der Täter vor Gebäude Nummer zwei die Tasche der Marke Luis Vuitton und flüchtete in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später entdeckte die Frau ihre Handtasche, die vor einem Restaurant lag. Es fehlten lediglich 200 Euro. Die alarmierten Beamten fahndeten sofort nach dem Räuber, trafen ihn aber nicht mehr an. Er ist etwa 160 Zentimeter groß, zirka 27 bis 32 Jahre alt und hat eine dünne Statur sowie zirka vier Zentimeter langes braunes Haar. Er trug eine Jacke mit Camouflage Muster, eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe mit einem roten Streifen an der Außenseite. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

