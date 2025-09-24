PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Zwei 28 und 36 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zum Mittwoch (24.09.2025) betrunken mit einem VW einen Unfall verursacht zu haben. Polizeibeamte stellten gegen 00.40 Uhr einen Unfall in der Löwenstraße fest, bei dem ein am Straßenrand geparkter Renault stark beschädigt wurde. Das Verursacherfahrzeug, ein VW, stand ohne Insassen stark beschädigt auf der Straße. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte auf die beiden Männer und nahmen sie vorläufig fest. Es besteht der Verdacht, dass einer von ihnen betrunken und ohne Führerschein den Unfall verursachte. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Unfall in der Löwenstraße nicht der erste Ausfall gewesen sein. Die beiden Männer setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 11:53

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Unbekannte sind am Montagabend (22.09.2025) in ein Einfamilienhaus an der Hasenbergsteige eingebrochen. Die Täter schlugen gegen 20.45 Uhr ein Fenster im Ersten Stock ein. Zudem versuchten sie vergeblich ein Fenster aufzuhebeln, dass sie über einen Balkon erreichten. Ob die Unbekannten in der Wohnung waren und etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 11:20

    POL-S: Radfahrer mit Autofahrerin zusammengestoßen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 28 Jahre alter Radfahrer ist am Montag (22.09.2025) in der Charlottenstraße mit dem Hyundai einer 41-Jährigen zusammengestoßen. Der Radfahrer und die Autofahrerin fuhren gegen 14.20 Uhr aus Richtung Charlottenplatz in der Charlottenstraße. Auf Höhe der Blumenstraße kam es zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Es ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 16:10

    POL-S: Polizeiliche Maßnahmen anlässlich des 178. Stuttgarter Volksfestes

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - In wenigen Tagen findet auf dem Cannstatter Wasen das 178. Stuttgarter Volksfest statt. Gemeinsam mit allen beteiligten Sicherheitspartnern bereitet sich die Stuttgarter Polizei intensiv auf dieses Ereignis, das von Freitag, 26. September bis Sonntag, 12. Oktober 2025 stattfindet, vor. Dabei steht für die Polizei vor allem die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren