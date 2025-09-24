Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Zwei 28 und 36 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zum Mittwoch (24.09.2025) betrunken mit einem VW einen Unfall verursacht zu haben. Polizeibeamte stellten gegen 00.40 Uhr einen Unfall in der Löwenstraße fest, bei dem ein am Straßenrand geparkter Renault stark beschädigt wurde. Das Verursacherfahrzeug, ein VW, stand ohne Insassen stark beschädigt auf der Straße. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte auf die beiden Männer und nahmen sie vorläufig fest. Es besteht der Verdacht, dass einer von ihnen betrunken und ohne Führerschein den Unfall verursachte. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Unfall in der Löwenstraße nicht der erste Ausfall gewesen sein. Die beiden Männer setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

