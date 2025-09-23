Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer mit Autofahrerin zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 28 Jahre alter Radfahrer ist am Montag (22.09.2025) in der Charlottenstraße mit dem Hyundai einer 41-Jährigen zusammengestoßen. Der Radfahrer und die Autofahrerin fuhren gegen 14.20 Uhr aus Richtung Charlottenplatz in der Charlottenstraße. Auf Höhe der Blumenstraße kam es zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Da die Unfallbeteiligten unterschiedlichen Angaben machten, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

