POL-S: Gemeinsamer Aktionstag zum Thema "Sicherheit im ÖPNV in der Region Stuttgart"

Stuttgart / Fellbach (ots)

Beamte der Bundespolizei und der Polizeipräsidien Aalen und Stuttgart sowie Mitarbeiter des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart, der Stuttgarter Straßenbahnen AG, der Deutschen Bahn, der DB Regio AG sowie der Landeshauptstadt Stuttgart werden am Mittwoch (24.09.2025) im Rahmen eines Aktionstages rund um die Themen Zivilcourage und Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln informieren und beraten. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Fellbach können sich Bürgerinnen und Bürger zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr zu den Themen Zivilcourage und dem Präventionskonzept Sicher.Unterwegs. informieren. Darüber hinaus stehen die Beamtinnen und Beamten des Referats Prävention vom Polizeipräsidium Aalen für Fragen rund um das Thema Waffen- und Messerverbot im ÖPNV zur Verfügung. In Stuttgart erhalten Interessierte an verschiedenen Informationsständen von teilnehmenden Organisationen rund um den Schlossplatz Informationen zur Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Polizeipräsidium Stuttgart informiert vor dem Königsbau zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr unter anderem zum Präventionsprogramm "Sicher.Unterwegs-Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum". Dabei werden Verhaltenstipps für den Umgang mit Situationen, in denen hauptsächlich Frauen Opfer von Gewalt werden, vermittelt. Im Themengebiet Zivilcourage wird den Interessierten das richtige Verhalten vermittelt, welches sie selbst als Opfer oder Zeuge eines Vorkommnisses zeigen sollen, um sich selbst und andere zu schützen und Hilfe zu bieten.

Die sechs Regeln für Zivilcourage:

- Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. - Ich fordere andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf. - Ich beobachte genau, präge mir Täter-Merkmale ein. - Ich organisiere Hilfe unter Notruf 110. - Ich kümmere mich um Opfer. - Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung.

Die Organisatoren des Aktionstages laden alle Bürgerinnen und Bürger sowie Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

