Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fiat überschlägt sich - eine leichtverletzte Frau

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (22.09.2025) hat sich der Fiat einer 59 Jahre alten Frau überschlagen. Eine 71-jährige VW-Fahrerin war gegen 09.40 Uhr in der Kreuzstraße Richtung Österfeldstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sie das Stoppschild missachtet und ungebremst in die Seerosenstraße gefahren sein, wo sie mit dem Fiat einer 59-Jährigen zusammenstieß. Durch den Aufprall überschlug sich der Fiat und blieb auf der Fahrzeugseite liegen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Fiat-Fahrerin und brachten sie zur weiteren Versorgung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell