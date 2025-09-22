POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots) - Eine 81 Jahre alte Frau hat am Samstagnachmittag (20.09.2025) auf der Bundesstraße 10 unter Alkoholeinwirkung einen Unfall verursacht und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 81-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf gegen 16.00 Uhr Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Einfahrt Am Westkai kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Warnbaken. Anschließend fuhr ...

