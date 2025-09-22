POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Süd (ots)
Unbekannte sind am Samstag (20.09.2025) in eine Wohnung an der Böblinger Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 11.30 Uhr und 23.30 Uhr die Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell