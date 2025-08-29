Feuerwehr Frechen

FW Frechen: Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr Frechen - Schwerer Gebäudebrand in Bachem

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Frechen (ots)

Frechen, 29.08.205 - In den vergangenen 24 Stunden wurde die Feuerwehr Frechen zu einer Vielzahl von Einsätzen alarmiert. Besonders in der Nacht kam es zu einer Häufung von Notfällen: Gegen Mitternacht rückten die Einsatzkräfte zunächst zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage sowie zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn aus.

Parallel dazu wurde die Feuerwehr Frechen zu einem folgenschweren Gebäudebrand nach Frechen-Bachem gerufen. Schon auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar, sodass umgehend die Löschzüge Hürth-Gleuel und Pulheim zur Unterstützung hinzugezogen wurden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand, Trümmerteile stürzten auf den Gehweg. Glücklicherweise hatten sich die Hausbewohner zu diesem Zeitpunkt bereits selbst ins Freie retten können. Ein Bewohner erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde sofort medizinisch versorgt.

Besonders schnell konnten Feuerwehrkräfte eingreifen, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen und noch vor Eintreffen der ersten Fahrzeuge erste Maßnahmen einleiteten. Unter der Einsatzleitung von Brandrat Dirk Jansen wurden zunächst Löschmaßnahmen von außen durchgeführt, im weiteren Verlauf kamen mehrere Trupps im Innenangriff sowie die Teleskoprettungsbühne zum Einsatz.

Insgesamt waren rund 85 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das betroffene Gebäude ist aufgrund der Schwere des Brandes derzeit unbewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Feuerwehr Frechen, übermittelt durch news aktuell