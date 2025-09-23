PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am Montagabend (22.09.2025) in ein Einfamilienhaus an der Hasenbergsteige eingebrochen. Die Täter schlugen gegen 20.45 Uhr ein Fenster im Ersten Stock ein. Zudem versuchten sie vergeblich ein Fenster aufzuhebeln, dass sie über einen Balkon erreichten. Ob die Unbekannten in der Wohnung waren und etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

