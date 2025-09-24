PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Falsche Polizeibeamte ergaunern Goldmünzen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Dienstag (23.09.2025) einen Senior dazu gebracht, ihnen mehrere Goldmünzen im Wert von rund 12.000 Euro zu übergeben. Die Täter riefen den Mann gegen 18.00 Uhr an und gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie ihn dazu, den Betrügern Glauben zu schenken und Goldmünzen im Stirnenweg abzulegen, die ein Unbekannter an sich nahm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

   Präventionstipps der Polizei: Auflegen sollten Sie, wenn:
   -         Sie nicht sicher sind, wer anruft.
   -         Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren 
             finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, 
             Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben.
   -         Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere
             Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, 
             insbesondere ins Ausland.
   -         Sie der Anrufer unter Druck setzt.
   -         Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt 
             aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre 
             Wertsachen mitnehmen so

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber. Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizei sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

