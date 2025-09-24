Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In der Öffentlichkeit onaniert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmittag (23.09.2025) einen 26 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Rotebühlplatz onaniert zu haben. Ein 35 Jahre alter Passant bemerkte den Tatverdächtigen gegen 11.50 Uhr und rief die Polizei. Mehrere Passanten, darunter auch Kinder, sollen die Tat wahrgenommen haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell