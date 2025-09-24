POL-S: Mutmaßlich betrunken auf zivilen Streifenwagen aufgefahren
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Ein 27 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend (23.09.2025) in der Mercedesstraße mit seinem Mercedes auf einen zivilen Streifenwagen aufgefahren. Die Streifenwagenbesatzung fuhr gegen 22.05 Uhr in der Mercedesstraße, als sie auf Höhe der Hausnummer 87 anhielten, fuhr der Mercedesfahrer auf den Streifenwagen auf. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Es entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell