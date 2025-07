Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - 76-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag erlag eine 76-jährige Fahrradfahrerin noch am gleichen Tag ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr die Velo-Lenkerin gegen 08:20 Uhr auf der Paulusstraße in Fahrtrichtung Burgstraße. An der Kreuzung zur Schillerstraße missachtete sie mutmaßlich die Vorfahrt eines von rechts kommenden 40-jährigen Fiat-Fahrers. In der Folge kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich und die 76-Jährige stürzte. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen.

Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie anschließend in ein Krankenhaus transportiert, wo sie wenig später ihren schweren Verletzungen erlag.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

