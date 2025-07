Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/ Walzbachtal - Trunkenheitsfahrten zweier Verkehrsteilnehmer blieben am Sonntag nicht folgenlos

Am Sonntag rückten Polizeikräfte in zwei Fällen aus, bei denen offenbar Alkohol am Steuer eine entscheidende Rolle spielte.

Gegen 03:30 Uhr war ein 19-jähriger VW-Fahrer auf der nördlichen Uferstraße in Karlsruhe-Mühlburg stadtauswärts unterwegs. Beim anschließenden Versuch zu wenden verlor der junge Mann offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Ampelanlage und kam schließlich im angrenzenden Gleisbett zum Stehen.

Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 Euro.

Gegen 09:20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer in Walzbachtal einen VW Polo, der in der Wössinger Straße offenbar mehrfach in Schlangenlinien fuhr und dabei wohl wiederholt den Bordstein gestreift haben soll. Beamte des Polizeireviers Bretten konnten das Fahrzeug kurze Zeit später kontrollieren. Auch in diesem Fall bestätigte sich der Verdacht; das Alkoholtestgerät zeigte bei dem 26-jährigen Fahrer etwa 1,5 Promille an.

Beide Fahrer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

