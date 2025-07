Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Vermisster 42-jähriger Mann wohlbehalten angetroffen

Karlsruhe (ots)

Der seit Donnerstag, den 03.07.2025 von einem Badesee in Bad Schönborn vermisste 42-Jährige ist von der Polizei wohlbehalten angetroffen worden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte hatten in den Abendstunden des Donnerstags eine umfangreiche Suche in und rund um den Philippsee in Bad Schönborn-Langenbrücken eingeleitet, nachdem aufgrund der Informationslage ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte. Diese Suche wurde zunächst erfolglos abgebrochen und weitere Maßnahmen am Folgetag eingeleitet.

Nachdem ein Zeuge der Polizei mitgeteilt hatte, dass sich der Vermisste in der Nacht bei ihm aufgehalten habe, wurden die Suchmaßnahmen am Philippsee eingestellt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen, konnte der 42-Jährige am Freitagnachmittag von der Kriminalpolizei wohlbehalten in Bruchsal angetroffen werden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

