Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbeutel am Hauptbahnhof geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag (24.09.2025) am Hauptbahnhof einem 65 Jahre alten Mann den Geldbeutel geraubt. Der Mann stieg zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr aus der S-Bahn S2 am Gleis 4 aus. Dort soll ihn der Unbekannte gepackt und gegen die Wand gedrückt haben. Er nahm die Geldbörse aus der Hosentasche des 65-Jährigen, in dem sich rund 100 Euro befanden und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

