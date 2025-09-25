Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbeutel am Hauptbahnhof geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag (24.09.2025) am Hauptbahnhof einem 65 Jahre alten Mann den Geldbeutel geraubt. Der Mann stieg zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr aus der S-Bahn S2 am Gleis 4 aus. Dort soll ihn der Unbekannte gepackt und gegen die Wand gedrückt haben. Er nahm die Geldbörse aus der Hosentasche des 65-Jährigen, in dem sich rund 100 Euro befanden und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell