POL-S: Reinigungskosten nicht bezahlt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen
Stuttgart-Süd (ots)
Polizeibeamte haben am Donnerstag (25.09.2025) an der Böblinger Straße einen 53 Jahre alten Mann festgenommen, der am Marienplatz eine Taxirechnung nicht bezahlt haben soll. Der Mann befand sich mit einem Begleiter gegen 23.30 Uhr als Fahrgast in einem Taxi, als er sich im Fahrgastraum erbrach. Anstatt die Reinigungskosten zu bezahlen soll der Mann den Taxifahrer geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen den 53-Jährigen an der Böblinger Straße an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.
