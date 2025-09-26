PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Reinigungskosten nicht bezahlt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (25.09.2025) an der Böblinger Straße einen 53 Jahre alten Mann festgenommen, der am Marienplatz eine Taxirechnung nicht bezahlt haben soll. Der Mann befand sich mit einem Begleiter gegen 23.30 Uhr als Fahrgast in einem Taxi, als er sich im Fahrgastraum erbrach. Anstatt die Reinigungskosten zu bezahlen soll der Mann den Taxifahrer geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen den 53-Jährigen an der Böblinger Straße an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

