Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (26.09.2025) am Jobstweg zwei Männer geschlagen und ausgeraubt. Die beiden 18- und 19-Jährigen befanden sich kurz nach 23.30 Uhr im Bereich des Rotebühlplatzes, als sie von zwei Männern in ein Gespräch und anschließend in Richtung Jobstweg gelockt wurden. Dort wurde zunächst auf sie eingeschlagen und als sie zu Boden gingen noch auf sie eingetreten. Am Boden liegend wurde dem 18-Jährigen seine Bauchtasche mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entrissen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige musste vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch behandelt werden. Ein Täter war etwa 180 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Figur, einen Vollbart und trug ein Basecap, eine weiße Jacke und eine Jeans. Der zweite Täter war etwa 170 Zentimeter groß, hatte ebenfalls eine schlanke Figur und war schwarz bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

