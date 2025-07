Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer in Odenkirchen gestürzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 29. Juli, ist ein 56-jähriger Mönchengladbacher gegen 13.40 Uhr mit seinem Fahrrad an der Marie-Juchacz-Straße gestürzt. Er zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu, sodass ein Rettungshubschrauber der Feuerwehr den Mann in eine Klinik brachte.

Zeugenaussagen zufolge stürzte der Mann beim Befahren des Radwegs an der Marie-Juchacz-Straße in Fahrtrichtung Odenkirchen, kurz hinter der Anschlussstelle zur A61. Einsatzkräfte der Polizei sperrten diese kurzfristig ab, als ein angeforderter Rettungshubschrauber der Feuerwehr in dem Bereich zur Landung ansetzte. Die zuvor eingetroffenen Rettungskräfte hatten die Verletzungen des 56-Jährigen als lebensgefährlich eingeschätzt.

Zur Pressemeldung der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/6086707

Der Radfahrer wurde stationär in der Klinik aufgenommen, sein Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert.

Warum genau er mit seinem Fahrrad stürzte ist derzeit nicht abschließend geklärt und Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Mönchengladbach. Ersten Erkenntnissen zufolge waren jedoch keine anderen Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert.

Ein speziell geschultes Team der Polizei Düsseldorf erschien zur Unterstützung der Unfallaufnahme. Hierzu blieb die Marie-Juchacz-Straße bis 16.40 Uhr gesperrt. (et)

