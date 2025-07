Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemeldung von Polizei und Stadt Mönchengladbach sowie der Bundespolizei zum Schwerpunkteinsatz

Mönchengladbach

Am vergangenen Donnerstag, 24. Juli, hat es erneut einen Schwerpunkteinsatz gegeben, bei dem sich gemischte Teams der Polizei Mönchengladbach, des Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes (KOS) der Stadt sowie der Bundespolizei gemeinsam den Brennpunkten, Angsträumen und Beschwerdestellen (BAB) im Stadtgebiet angenommen haben.

In Rheydt kontrollierten die Einsatzkräfte rund um das Ärztehaus und die angrenzende Parkanlage an der Dahlener Straße 16 Personen. 66 weitere waren es im Bereich rund um den Hauptbahnhof von Mönchengladbach, u.a. an der Erzberger Straße, Jenaer Straße, am Überlandbahnhof und am Platz der Republik. Dort erhielten neun Personen Platzverweise, u.a. wegen des Besitzes sowie Konsums von Betäubungsmitteln sowie in einem Fall aufgrund des Verdachts des Handels damit. Die Einsatzteams stellten in drei Fällen Betäubungsmittel sicher und leiteten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Im Rahmen des Einsatzes kamen die Teams immer wieder ins Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Ebendiese Hinweise aus der Bevölkerung nehmen Stadt und Polizei zum Anlass, das gemeinsame BAB-Konzept fortlaufend anzupassen und entsprechende Beschwerdestellen aufzusuchen.

Am folgenden Freitagabend, 25. Juli, fand zudem ein gemeinsamer Einsatz mit dem KOS statt aufgrund vermehrter Beschwerden über Autoposer und -raser, bei der zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert wurden. Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6086462

Die gemeinsamen Einsätze werden auch künftig fortgesetzt. (et)

