Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241128-3: Zeugen meldeten verdächtige Personen - Festnahme

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern sind für die Polizei von entscheidender Bedeutung.

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (28. November) in Wesseling eine Kleingartenanlage am Kastanienweg aufgesucht. Ein aufmerksamer Anrufer meldete gegen 4 Uhr zwei verdächtige Personen, die sich in der Nähe der Anlage aufhielten. Die Beamten trafen in der Nähe zwei Männer (35, 40) an, auf die die Personenbeschreibung passte. Bei der Feststellung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde verhaftet und wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (rs)

