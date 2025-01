Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (75) Größere Mengen Heizöl ins Zirndorfer Abwasser geleitet - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.01.2025) gelangte eine größere Menge Heizöl in das Zirndorfer Abwasser (Lkrs. Fürth). Die Polizei zieht ein vorsätzliches Handeln in Betracht und sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter des Bauhofs in Zirndorf bemerkte am Donnerstagnachmittag gegen14:30 Uhr Öl in einem Abwassersammelbecken. Der Behälter sammelt lediglich Abwasser aus der Zirndorfer Nordstadt.

Auf Grund dieser Feststellungen kann die Einleitung des Heizöls auf einen Zeitraum von ca. 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kosten für das Abpumpen des Öls belaufen sich auf ca. 1000 Euro. Es muss mit weiteren Folgekosten gerechnet werden.

Laut ersten Ermittlungen durch die Beamten ist ein Versehen als äußerst unwahrscheinlich anzusehen. Es muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass das Öl über das Abwasser entsorgt wurde, um Kosten für eine ordnungsgemäße Entsorgung zu sparen.

Die Beamten der Polizeiinspektion Zirndorf haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise. Die Fragen beziehen sich auf die Zirndorfer Nordstadt:

- Wer hat im genannten Zeitraum etwas Ungewöhnliches beobachtet, zum Beispiel einen Schlauch von einem bestimmten Grundstück in einen öffentlichen Gulli. Wenn ja, wie kann die Person beschrieben werden, die den Schlauch gelegt hat bzw. von wo aus wurde der Schlauch verlegt?

- Hat jemand im relevanten Stadtgebiet eine Heizöl-Lieferung bekommen und es könnte sich eventuell um eine defekte Ölwanne o.ä. handeln.

Entsprechende Hinweise werden unter der Rufnummer 0911 96927-0 entgegen genommen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell