POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: Sondereinsatz gegen Autoposer und -raser - wenig Verstöße, ein getuntes Auto sichergestellt

Mönchengladbach (ots)

Aufgrund vermehrter Bürgerbeschwerden über Autoposer und -raser hat am Freitagabend, 25. Juli, ein gemeinsamer Einsatz der Polizei Mönchengladbach mit dem Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes (KOS) der Stadt stattgefunden. Bei diesem Einsatz kontrollierten die Polizeibeamten und KOS-Mitarbeiter 82 Fahrzeuge sowie 27 Personen.

Die Einsatzkräfte suchten gezielt Orte auf, an denen es in der Vergangenheit insbesondere bei schönem Wetter immer wieder Beschwerden über Ruhestörung durch laute Musik, aufheulen-de Motorengeräusche oder Fahrmanöver wie durchdrehende Reifen gegeben hatte. Dazu zählte unter anderem ein Parkplatz an der Carl-Diem-Straße. Trotz angenehmer Temperaturen hielten sich dort am Freitagabend nur wenige Autofahrer auf.

Als weitere Treffpunkte für (junge) Erwachsene mit ihren Autos sind der Parkplatz P1 am Nordpark sowie der Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Am Rahracker bekannt. Auch dort traf die Polizei lediglich Kleingruppen von Autofahrern an, die sich an ihren Autos unterhielten.

Bei den insgesamt 82 Fahrzeug- und 27 Personenkontrollen trafen die Beamten und KOS-Mitarbeiter folgende Maßnahmen: Die Polizei brachte 15 Ordnungwidrigkeiten zur Anzeige, sie erhob zehn Verwarngelder und händigte vier Kontrollberichte wegen Mängeln an den Fahr-zeugen aus.

Außerdem stellte die Polizei ein Auto sicher. Dies fiel den eingesetzten Beamten auf der Bahnstraße auf. Der Halter hatte an dem Wagen einige technische Umbauten vorgenommen. So hatte er beispielsweise die Abgasanlage, die Fahrwerkseinstellungen sowie die Lichttechnik verändert. Die Beamten stuften das Fahrzeug nicht mehr als verkehrssicher ein.

Die Polizei war mit Einsatzkräften der Direktion Verkehr, der beiden Wachen, der Leitstelle sowie des Bezirksdienstes beteiligt - sowohl mit Einsatzfahrzeugen mit uniformierten Beamten, als auch mit zivilen Kräften und Fahrzeugen. Auch die Mitarbeiter des KOS verwarnten 13 Fahrzeugführer gebührenpflichtig. Am Skatepark an der Carl-Diem-Straße verhinderten die Mitarbeiter eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Polizei und KOS werden solche Sondereinsätze insbesondere im Sommer immer wieder durchführen. (km)

