POL-MG: Diebstahl von weißem Fiat am Schmölderpark

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 27. Juli, gegen 19.45 Uhr, ist es an der Johannesstraße in Hardterbroich-Pesch zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Pritschenwagen gekommen. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls ist daraufhin geflüchtet. Ein Zeuge hatte nach eigenen Angaben einen Knall auf der Straße gehört. Daraufhin habe er ein schwarzes Auto der Marke VW neben dem am Straßenrand geparkten grünen ...

