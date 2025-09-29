POL-S: 26-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte sind am Samstag (27.09.2025) in zwei Wohnungen an der Gustav-Siegle-Straße eingebrochen. Die Täter schlugen in beiden Fällen zwischen 17.00 Uhr und 22.25 Uhr eine Scheibe auf einem Balkon ein und gelangten so in die Wohnungen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen, bevor sie flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Eine Zeugin meldete ...

