POL-S: 26-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Eine Gruppe unbekannter Männer hat in der Nacht zum Sonntag (28.09.2025) eine 26 Jahre alte Frau sexuell bedrängt. Die junge Frau verließ gegen 01.40 Uhr eine Bar an der Hauptstätter Straße, als sie die Männer umzingelten. Einer der Männer griff ihr an den Po, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell