Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mutmaßlicher Sexualstraftäter bei Grenzkontrolle festgenommen

Twist (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen international gesuchten 26-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die britischen Behörden wegen einer Sexualstraftat vor.

Der 26-jährige Bulgare war als Beifahrer in einem Auto aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Auto gegen 01:40 Uhr nachts in der Kontrollstelle an der B402 bei Schöninghsdorf angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen ein europäischer Haftbefehl existiert. Der Mann wurde seitens der britischen Justiz aufgrund einer mutmaßlichen Sexualstraftat gesucht. Er wird der Vergewaltigung verdächtigt.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde er am Samstagnachmittag einem Richter am Amtsgericht Wittmund vorgeführt und der Haftbefehl verkündet. Im Anschluss wurde der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Großbritannien übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell