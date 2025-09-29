Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am Samstag (27.09.2025) in zwei Wohnungen an der Gustav-Siegle-Straße eingebrochen. Die Täter schlugen in beiden Fällen zwischen 17.00 Uhr und 22.25 Uhr eine Scheibe auf einem Balkon ein und gelangten so in die Wohnungen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen, bevor sie flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Eine Zeugin meldete gegen 22.15 Uhr, dass sie zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen im Garten gesehen habe, die in Richtung Zeppelinstraße weggegangen seien. Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern, trafen sie aber nicht mehr an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

