Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (27.09.2025) einen 14 Jahre alten Jugendlichen in der Rembrandtstraße ausgeraubt. Der 14-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit seinem 12-jährigen Bruder unterwegs, als zwei etwa gleichaltrige Jungen auf sie zukamen und unter Vorhalt eines Schlagrings Bargeld forderten. Nachdem der Ältere ihnen fünf Euro ausgehändigt hatte, flüchteten sie. Beide Täter waren etwa 150 bis 160 Zentimeter groß. Einer trug eine schwarze Jacke mit Fellbesatz und eine blaue Jeans. Sein Komplize trug eine weiße Jacke, eine blaue Jeans und weiße Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell