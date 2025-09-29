Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schockanrufer erbeuten Gold - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag (25.09.2025) bei einer Seniorin in Wolfbusch Gold im Wert von mehreren 10.000 Euro erbeutet. Ein unbekannter Mann rief gegen 18.00 Uhr bei der Frau an und gaukelte vor, dass eine Bekannte von ihr einen Unfall hatte, bei der eine schwangere Frau verletzt worden sei. Um eine im Raum stehende Haft abzuwenden, solle die Frau eine Kaution bezahlen. Während des mehrere Stunden dauernden Telefonats setzte der Unbekannte die Seniorin derart unter Druck, dass sie das Gold am späten Abend in der Straße Am Seelachwald einem unbekannten Abholer übergab. Der Abholer war etwa 170 Zentimeter groß, rund 30 bis 35 Jahre alt und trug einen dunklen Anorak. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell