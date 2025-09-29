PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schockanrufer erbeuten Gold - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag (25.09.2025) bei einer Seniorin in Wolfbusch Gold im Wert von mehreren 10.000 Euro erbeutet. Ein unbekannter Mann rief gegen 18.00 Uhr bei der Frau an und gaukelte vor, dass eine Bekannte von ihr einen Unfall hatte, bei der eine schwangere Frau verletzt worden sei. Um eine im Raum stehende Haft abzuwenden, solle die Frau eine Kaution bezahlen. Während des mehrere Stunden dauernden Telefonats setzte der Unbekannte die Seniorin derart unter Druck, dass sie das Gold am späten Abend in der Straße Am Seelachwald einem unbekannten Abholer übergab. Der Abholer war etwa 170 Zentimeter groß, rund 30 bis 35 Jahre alt und trug einen dunklen Anorak. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 11:53

    POL-S: Jugendliche ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend (27.09.2025) einen 14 Jahre alten Jugendlichen in der Rembrandtstraße ausgeraubt. Der 14-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit seinem 12-jährigen Bruder unterwegs, als zwei etwa gleichaltrige Jungen auf sie zukamen und unter Vorhalt eines Schlagrings Bargeld forderten. Nachdem der Ältere ihnen fünf Euro ausgehändigt hatte, flüchteten sie. Beide Täter waren ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:52

    POL-S: Lkw mit Bauschutt-Container umgekippt

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein mit Bauschutt beladener Lkw ist am Montagmorgen (29.09.2025) in der Hauffstraße umgekippt. Ersten Erkenntnissen zufolge kippte der Lkw beim Entladen gegen 07.00 Uhr um. Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Während der voraussichtlich bis in den Nachmittag andauernden Bergungsarbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hauffstraße kommen. Der ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:50

    POL-S: 26-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Eine Gruppe unbekannter Männer hat in der Nacht zum Sonntag (28.09.2025) eine 26 Jahre alte Frau sexuell bedrängt. Die junge Frau verließ gegen 01.40 Uhr eine Bar an der Hauptstätter Straße, als sie die Männer umzingelten. Einer der Männer griff ihr an den Po, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren