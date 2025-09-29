Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 78 Jahre alter Mann erliegt seinen Verletzungen - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Stammheim (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (25.09.2025) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 15.09.2025 in einer Tiefgarage am Scottweg einen 78 Jahre alten Mann bei einem Streit so schwer verletzt zu haben, dass dieser am Samstag (27.09.2025) in einem Stuttgarter Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Zeugen entdeckten den Schwerverletzten gegen 18.40 Uhr in der Tiefgarage und alarmierten die Polizei. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, den die Ermittler am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr in der Hahnemannstraße festnahmen. Er wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und den 29-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

