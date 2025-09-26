Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Strohballen auf Feld mutmaßlich angezündet: Zeugen nahe Leiselsee gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zum Brand von Strohballen auf einem Feld zwischen Baunatal-Altenbauna und Hertingshausen, nahe des Leiselsees, wurden die Feuerwehr und die Polizei am gestrigen Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr gerufen. Ein Mann, der in der Nähe mit seinem Hund spazieren war, hatte die qualmenden Ballen zuvor bemerkt und umgehend den Notruf gewählt. Dank seiner schnellen Mitteilung und der Unterstützung eines Landwirts, der die beiden brennenden Strohballen mit einem Traktor aus einer ca. 30 Meter langen Reihe herauszog, konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen auf alle Ballen verhindert werden. Eine Selbstentzündung ist nach bisherigen Ermittlungen der eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West auszuschließen, sodass davon ausgegangen wird, dass die Strohballen vorsätzlich angezündet wurden. Die sofort eingeleitete Fahndung nach mutmaßlichen Tätern führte nicht zum Erfolg. In der Nähe der Brandstelle waren kurz vor Entdeckung des Feuers mehrere Kinder, die etwa elf Jahre alt und mit E-Scootern unterwegs waren, gesehen worden. Ob sie mit dem Brand im Zusammenhang stehen, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die am gestrigen Donnerstagabend verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

