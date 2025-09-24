Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist entblößt sich neben Schulhof: Kripo sucht Zeugen in Harleshausen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Dienstagnachmittag in der Wolfhager Straße in Kassel-Harleshausen in einem Gebüsch neben dem Schulhof einer Grundschule entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können. Es soll sich um einen etwa 70 Jahre alten und ca. 1,75 Meter großen Mann mit grauen Haaren und normaler Statur gehandelt haben, der eine blaue Jeanshose und ein dunkelblaues Polohemd getragen hat.

Wie eine Zeugin der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, war sie gegen 14:45 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, der mit heruntergelassener Hose neben einem Fußweg in Verlängerung des Haardtwegs in einem Gebüsch stand und sexuelle Handlungen an sich durchführte. Die Zeugin alarmierte gegen 15:20 Uhr die Polizei, woraufhin umgehend eine Fahndung nach dem unbekannten Täter eingeleitet wurde. Von diesem fehlte jedoch bereits jede Spur.

Zeugen, die den Exhibitionisten ebenfalls gesehen haben und Hinweise auf ihn geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell