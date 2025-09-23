Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkohol und leere Kasse gestohlen: Zeugen nach Einbrüchen in Restaurants im Stadtteil Wesertor gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Gleich zweimal haben Einbrecher in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Wesertor zugeschlagen und sich gewaltsam Zutritt zu zwei Gaststätten verschafft. Der verursachte Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro übersteigt den geringen Wert der Beute der Täter dabei um ein Vielfaches.

Gegen 5:20 Uhr begab sich ein unbekannter, männlicher Täter zu einem Restaurant in der Weserstraße und zerstörte einen Rollladen, um an die dahinter befindliche Eingangstür zu gelangen und diese anschließend mit brachialer Gewalt aufzuhebeln. Aus dem Gastraum entwendete der Einbrecher dann eine Kasse, in welcher sich allerdings kein Bargeld befand und flüchtete damit in unbekannte Richtung, wobei er teilweise beobachtet werden konnte. Er war demnach mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit einem weißen Aufdruck auf dem Rücken, einer dunkelgrauen Hose und schwarzen Schuhe bekleidet.

In unmittelbarer Nähe zu dem ersten Tatort kam es zwischen Montagnachmittag und heute Morgen zu einem weiteren Einbruch in ein Restaurant. Der unbekannte Täter brach eine Terrassentür des Lokals in der Magazinstraße auf und durchsuchte anschließend den Innenraum nach Wertvollem. Mit mehreren Flaschen Alkohol konnte der Einbrecher schließlich unerkannt flüchten. Bereits in der Nacht zuvor waren Unbekannte in das Restaurant eingedrungen und hatten einen geringen Geldbetrag gestohlen. Ob es sich in beiden Nächten um dieselben Täter handelt, ist derzeit nicht bekannt, scheint aber wahrscheinlich.

Zeugen, die in der Nacht zu Heute verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder den Ermittlern des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo anderweitig Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell