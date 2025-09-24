Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme von Drogendealern und Sicherstellung von mehreren hundert Gramm Betäubungsmitteln: Polizei sucht nach Mann, dem Rauschmittel angeboten wurden

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Westertor:

Die Ermittler der OE City der Kasseler Polizei haben in den vergangenen zwei Tagen mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel bei mutmaßlichen Drogendealern sichergestellt. In einem Fall suchen die Beamten noch nach einem Zeugen, dem vor der Festnahme zweier Männer Marihuana von diesen angeboten wurde.

Zwei mutmaßliche Drogendealer haben am Montagmittag in der Kasseler Innenstadt dem nun gesuchten Passanten Marihuana zum Kauf angeboten. Dieser hatte allerdings keinerlei Interesse daran. Zufällig entdeckte er aber uniformierte Beamte des Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz, welche im Innenstadtbereich die OE City bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität unterstützten, und erzählte ihnen von dem Angebot der Dealer. Bei der sofortigen Kontrolle der beiden 18 und 25 Jahre alten Männer, die in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Kassel wohnen, konnten die Beamten dann rund 14 Gramm Marihuana, mehrere Tabletten verschreibungspflichtiger Medikamente sowie ein Tierabwehrspray sicherstellen. Sie müssen sich nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Für die weiteren Ermittlungen bitten die Beamten den Passanten, welcher der Polizei den Hinweis gab, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Bereits vor einiger Zeit erhielten die Ermittler des für Drogendelikte zuständigen Kommissariats 34 außerdem einen Hinweis darauf, dass ein 36-jähriger Mann aus seiner Wohnung im Stadtteil Wesertor heraus einen florierenden Drogenhandel betreiben solle. Diesen Verdacht konnten die Kriminalbeamten durch umfangreiche Ermittlungen weiter erhärten. Als der Tatverdächtige dann am gestrigen Dienstagnachmittag durch Drogenfahnder der OE City bei einem mutmaßlichen Verkaufsgeschäft beobachtet wurde, erfolgte die Durchsuchung der von ihm angemieteten Wohnung. Dabei stellten die Polizisten nicht nur fast 250 Gramm Marihuana sowie mehrere Gramm Kokain und Amphetamine sicher, sondern trafen auch auf den 18 Jahre alten Sohn des mutmaßlichen Drogenhändlers. Da die Beamten auch bei ihm mehrere verkaufsfertige Tütchen mit Kokain und Marihuana fanden, wird nun gegen die beiden Familienangehörigen wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

