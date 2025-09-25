Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Sachbeschädigung an Partei-Geschäftsstelle in Kasseler Innenstadt: Polizei sucht Zeugen
Kassel (ots)
Kassel-Mitte:
Am heutigen Donnerstagmorgen haben Unbekannte in der Kasseler Innenstadt das Gebäude einer Geschäftsstelle der Partei "SPD" in der Humboldtstraße mit mehreren Schriftzügen besprüht und Fensterscheiben sowie eine Glastür beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand so ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich gegen 3:45 Uhr zwei männliche und mit Kapuzenjacken bekleidete Täter dem Gebäude und sprühten großflächig Schriftzüge, welche im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stehen, mit roter und schwarzer Farbe auf eine der Hauswände. Darüber hinaus beschädigten sie mit Steinen mehrere Fensterscheiben sowie die Glasfüllung der Eingangstür, bevor sie nach nur wenigen Minuten die Flucht ergriffen. Aufgrund der erkennbar politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.
Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben oder den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.
