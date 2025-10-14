Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit Sattelzug auf der B 482 in Petershagen OT Windheim. B 482 für die Dauer der Bergung bis 18 Uhr voll gesperrt.

Minden-Lübbecke (ots)

Am heutigen Tag gegen 14:00 Uhr kam es auf der B 482 in Petershagen OT Windheim in Höhe der Einmündung Hans-Lüken-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 66-jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Er wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Sattelzugs bleibt die B 482 zwischen Herrstraße und Hans-Lüken-Straße bis ca. 18 Uhr voll gesperrt.

