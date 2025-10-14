PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit Sattelzug auf der B 482 in Petershagen OT Windheim. B 482 für die Dauer der Bergung bis 18 Uhr voll gesperrt.

Minden-Lübbecke (ots)

Am heutigen Tag gegen 14:00 Uhr kam es auf der B 482 in Petershagen OT Windheim in Höhe der Einmündung Hans-Lüken-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 66-jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Er wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Sattelzugs bleibt die B 482 zwischen Herrstraße und Hans-Lüken-Straße bis ca. 18 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

  • 14.10.2025 – 15:20

    POL-MI: Reifensatz von Audi entwendet

    Petershagen-Friedewalde (ots) - (DM) Bislang unbekannte Täter haben in Petershagen die Räder eines hochwertigen Fahrzeugs entwendet. Zwischen Freitagabend, 19:30 Uhr und Samstagmorgen, 07:00 Uhr suchten die Diebe das Gelände eines Autohauses an der Friedewalder Straße auf. Dort stellten sie einen Audi auf mehrere Pflastersteine, um anschließend den kompletten Reifensatz abzumontieren und zu stehlen. Die Polizei hat ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:43

    POL-MI: Verkehrskontrollen an der B 239 in Hüllhorst

    Hüllhorst (ots) - (SN) Zahlreiche Verstöße registrierten die Beamten am Freitag bei Kontrollen des Straßenverkehrs im Rahmen der europäischen Aktionswoche "ROADPOL - Focus on the Road" an der Niedringhausener Straße (B 239) in Hüllhorst. Im Rahmen des mehrstündigen Einsatzes mit dem Ziel der Bekämpfung von Ablenkung am Steuer mussten die Gesetzeshüter 51 Fahrzeugführer mit einer Owi-Anzeige belegen - 45 ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:25

    POL-MI: Aggressiver Beifahrer stört polizeiliche Maßnahme - Widerstand gegen Polizeibeamte

    Minden (ots) - (DM) Ein routinemäßiger Einsatz nahm am Montagnachmittag eine unerwartete Wendung. Polizeibeamte stellten im Rahmen einer Fahndung gegen 17:45 Uhr auf der Beethovenstraße in Minden-Königstor eine Person mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad fest. Um den vermeintlichen Dieb schnell ergreifen zu können, wurde der Streifenwagen mittig auf der ...

    mehr
