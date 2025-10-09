PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Friedrichstal ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich über den Garten auf das Grundstück des Hauses in der Mannheimer Straße. In der Folge verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in den Wohnraum. Die Einbrecher durchsuchten in verschiedenen Räumen die Schränke, sowie Schubladen und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

