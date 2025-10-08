Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rintheim - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbesitzer, um in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Rintheim einzubrechen.

Nach aktuellen Erkenntnissen gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 04.10.2025 und Dienstag, 07.10.2025 über die Gartenseite auf das Wohnanwesen in der Huttenstraße. Anschließend verschafften sie sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

Ob die Einbrecher auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell