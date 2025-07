Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Restaurant

Weimar (ots)

In der Zeitspanne von gestern Nachmittag bis in die Nacht, etwa 02:30 Uhr brach vermutlich ein unbekannter Täter in ein Restaurant in der Weimarer Altstadt ein. Über die Terrasse verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Inneren der Lokalität. Zwar wurde das Interieur durchsucht, aber offensichtlich nichts Passendes gefunden, so dass auf den ersten Blick lediglich ein Küchenutensil entwendet wurde. Letztlich verursachte der Einbrecher mehr Sachschaden.

