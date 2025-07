Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen stellte eine 67-jährige Weimarerin den Einbruch in ihren Keller fest. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde durch einen unbekannten Täter das Schloss zum Kellerabteil des Mehrfamilienhauses in Weimar Nord aufgebrochen. Aus dem Keller wurde sodann Kleidung und Kosmetik im Wert von mehr als 1.000,- EUR entwendet. Bisher gibt es keine Erkenntnisse zu einer tatverdächtigen Person.

