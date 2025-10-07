PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Mutmaßliche Brandstiftung an Fahrradunterstand - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Montagabend setzten Unbekannte einen Fahrradunterstand auf einem Schulgelände in Graben-Neudorf in Brand.

Ersten Erkenntnissen zufolge meldeten Zeugen gegen 19:20 Uhr eine brennende Hütte im Bereich der Hofstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Fahrradschuppen bereits in Vollbrand und das Plexiglasdach begann zu schmelzen. Das Schadensausmaß wird auf ca. 10.000EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber werden, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen

Thorsten Conti, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

