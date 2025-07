POL-PDMT: Katzenelnbogen. Betrunken am Steuer

Hachenburg (ots) - Am Montag, den 28.07.2025, gegen 19:15 Uhr kam es in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an welcher drei Männer beteiligt waren. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten ein 43-jähriger und ein 38-jähriger Mann mit einem 25-Jährigen in Streit, was in einer Schlägerei endete. Alle Beteiligten wurden bei der Auseinandersetzung lediglich leicht verletzt. ...

mehr