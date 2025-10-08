Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Verletzte Jugendliche nach Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Ettlingen-Malsch verletzte sich eine 14-jährige Jugendliche leicht. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge überquerte die 14-Jährige gegen 17:00 Uhr mit ihrem E-Scooter die Sezanner Straße auf dem dortigen Zebrastreifen beim Sycow Kreisel, als sie von einem schwarzen Pkw erfasst wurde. In der Folge stürzte das Mädchen und zog sich Verletzungen am Handgelenk zu.

Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Adlerkreisel.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem in den Unfall involvierten Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Thorsten Conti, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell