Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Größerer Einsatz nach Brand einer Scheune in Eggenstein-Leopoldshafen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend brach im Ortsteil Eggenstein-Leopoldshafen ein Feuer in einer Scheune aus und sorgte für ein Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen meldeten Zeugen gegen 22:20 Uhr zunächst einen Dachstuhlbrand in der Luisenstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich bei dem betroffenen Objekt um die Scheune eines angrenzenden Einfamilienhauses handelt, die aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geriet. Die zwei Bewohner des Anwesens waren zu diesem Zeitpunkt bereits außerhalb des Gebäudes.

Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das Wohnhaus über, konnten aber zügig von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Vier Personen des Nachbarhauses wurden vorsorglich evakuiert. Bei dem Brand wurden nach derzeitigem Stand keine Personen verletzt. Die beiden Bewohner kamen offenbar bei Verwandten unter.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Hardt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell