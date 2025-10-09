PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Größerer Einsatz nach Brand einer Scheune in Eggenstein-Leopoldshafen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend brach im Ortsteil Eggenstein-Leopoldshafen ein Feuer in einer Scheune aus und sorgte für ein Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen meldeten Zeugen gegen 22:20 Uhr zunächst einen Dachstuhlbrand in der Luisenstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich bei dem betroffenen Objekt um die Scheune eines angrenzenden Einfamilienhauses handelt, die aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geriet. Die zwei Bewohner des Anwesens waren zu diesem Zeitpunkt bereits außerhalb des Gebäudes.

Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das Wohnhaus über, konnten aber zügig von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Vier Personen des Nachbarhauses wurden vorsorglich evakuiert. Bei dem Brand wurden nach derzeitigem Stand keine Personen verletzt. Die beiden Bewohner kamen offenbar bei Verwandten unter.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Hardt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:28

    POL-KA: (KA) Rintheim - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbesitzer, um in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Rintheim einzubrechen. Nach aktuellen Erkenntnissen gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 04.10.2025 und Dienstag, 07.10.2025 über die Gartenseite auf das Wohnanwesen in der Huttenstraße. Anschließend verschafften sie sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren