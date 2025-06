Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Polizeiinspektion Emsland

Grafschaft Bentheim Stadtjubiläum Lingen - Polizei zieht positive Bilanz zum ersten Veranstaltungstag

Lingen (ots)

Am Freitag, 20. Juni 2025, startete in Lingen (Ems) das Festwochenende zum 1050-jährigen Stadtjubiläum. Mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher nutzten das gute Wetter, um an den Veranstaltungen in der Innenstadt teilzunehmen.

Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim begleitete das Geschehen. Bereits ab dem Vormittag waren Einsatzkräfte im Innenstadtbereich unterwegs. Eine mobile Wache in der Sturmstraße diente als feste Anlaufstelle für die Bevölkerung sowie zur Koordination der Einsatzkräfte vor Ort.

Die Hauptveranstaltungen fanden am Marktplatz und am Wall Süd statt. Zusätzlich wurde der Alte Pferdemarkt als Ausweichfläche genutzt. Dort konnte das Geschehen vom Marktplatz per Videoübertragung verfolgt werden. Insgesamt hielten sich zu Spitzenzeiten im Verlauf des Abends bis zu 12.500 Personen im Innenstadtbereich auf.

Der Zugang zu den Veranstaltungsflächen war zeitweise reguliert, um die festgelegten Kapazitätsgrenzen einzuhalten. Informationen an die Besucherinnen und Besucher wurden unter anderem über Lautsprecherdurchsagen und unserem WhatsApp Kanal gegeben.

Der Abend verlief aus polizeilicher Sicht ruhig. Es kam nur zu wenigen, geringfügigen Störungen. Besonders erfreulich war das insgesamt rücksichtsvolle und entspannte Verhalten der großen Mehrheit der Gäste.

Auch der An- und Abreiseverkehr gestaltete sich weitestgehend störungsfrei. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten den öffentlichen Nahverkehr. Die Bundespolizei war mit Kräften am Bahnhof Lingen präsent.

Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim bedankt sich bei allen Beteiligten für den geordneten Verlauf und führt die begleitenden Maßnahmen auch am heutigen Samstag fort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell