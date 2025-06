Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 22-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lingen (ots)

Heute um 14:25 Uhr kam es auf der B 214, Thuiner Straße Höhe Zur Baccumer Mühle zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Fahrerin eines Kia Venga geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Thuine in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw eines 43-Jährigen. Durch den Zusammenstoß zog sich die Fahrerin des Kia lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Unfallstelle blieb bis in die Abendstunden voll gesperrt.

