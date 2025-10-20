Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

Zwischen Samstagabend, 18. Oktober, 18:30 Uhr, und Sonntag, 19. Oktober, 15:00 Uhr, kam es auf einem Privatgrundstück im Nelkenweg in Emlichheim zu einem Einbruchsdiebstahl in zwei Fahrzeuge.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem VW Bulli sowie zu einem weiteren Pkw und durchsuchten die Fahrzeuge. Aus dem Bulli wurden diverse Gegenstände entwendet.

Darüber hinaus wurden beide Fahrzeuge an der Motorhaube und Windschutzscheibe zerkratzt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Nelkenwegs in Emlichheim beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 zu melden.

