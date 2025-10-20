Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Supermarkt - Täter flüchten unerkannt

Schüttorf (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (20.10.2025) in einen Supermarkt an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf eingebrochen. Gegen 00:09 Uhr löste die Alarmanlage des Marktes aus. Mehrere Funkstreifenwagen der Polizei machten sich daraufhin auf den Weg zum Einsatzort.

Beim Eintreffen der Beamten war niemand mehr im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Personalräumen verschafft. In einem Gemeinschaftsraum wurden Schränke geöffnet und erste Waren entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Graf-Egbert-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell