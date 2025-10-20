PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Supermarkt - Täter flüchten unerkannt

Schüttorf (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (20.10.2025) in einen Supermarkt an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf eingebrochen. Gegen 00:09 Uhr löste die Alarmanlage des Marktes aus. Mehrere Funkstreifenwagen der Polizei machten sich daraufhin auf den Weg zum Einsatzort.

Beim Eintreffen der Beamten war niemand mehr im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Personalräumen verschafft. In einem Gemeinschaftsraum wurden Schränke geöffnet und erste Waren entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Graf-Egbert-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 07:46

    POL-EL: Emlichheim - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Emlichheim (ots) - Zwischen Samstagabend, 18. Oktober, 18:30 Uhr, und Sonntag, 19. Oktober, 15:00 Uhr, kam es auf einem Privatgrundstück im Nelkenweg in Emlichheim zu einem Einbruchsdiebstahl in zwei Fahrzeuge. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem VW Bulli sowie zu einem weiteren Pkw und durchsuchten die Fahrzeuge. Aus dem Bulli wurden diverse ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 07:43

    POL-EL: Nordhorn - Mehrere Gartenlauben in Kleingartenanlage niedergebrannt

    Nordhorn (ots) - In der Nacht zu Montag ist es auf dem Gelände des Kleingärtnervereins Nordhorn e.V. am Ootmarsumer Weg zu einem größeren Brand gekommen. Gegen 1:00 Uhr bemerkte ein Zeuge Flammen und Rauchentwicklung aus dem Bereich der Kleingartenanlage und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Parzellen in ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Meppen - Glasstäbe aus Kirchenfenster entwendet

    Meppen (ots) - Unbekannte haben am Freitag (17.10.2025) in der Propstei St. Vitus am Domhof in Meppen drei Glasstäbe aus einem Kirchenfenster entwendet. Nach ersten Erkenntnissen waren die besonderen Glaselemente - zwei rote und ein blauer Stab - am Donnerstagabend noch unbeschädigt vorhanden. Der Diebstahl muss demnach im Laufe des Freitags während der Öffnungszeiten erfolgt sein. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren